Pd: Schlein, dialogo con tutti per battere destre

19 luglio 2021

- "Continueremo a lavorare per costruire coalizioni competitive per battere la destra" e "non smetteremo di parlare con nessuno, parleremo con tutte le forze che sono contro le destre per unirle e poter battere le destre". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in una conferenza stampa a palazzo Madama, commentando le parole di Giuseppe Conte contro Carlo Calenda. Il presidente M5s ha infatti detto che non intende fare alleanze con Azione perché mira a distruggere il Movimento. (Rin)