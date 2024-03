Roma: Marti (Lega), solidarietà a Sangiuliano e personale Mic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e al personale del ministero "la mia più sentita solidarietà per il clima di intimidazione che stanno vivendo". Lo scrive in una nota il senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, Roberto Marti. "Solo pochi mesi fa erano apparse delle scritte in arabo sul muro del ministero della Cultura (Mic), poi delle minacce, sempre in lingua araba, sul profilo Facebook di Sangiuliano e, adesso, un presunto allarme bomba che ha costretto tutti i dipendenti in strada in attesa delle verifiche che stanno svolgendo adesso gli artificieri - aggiunge -. Auspicando che si risolva tutto nel migliore dei modi e che possano presto tornare a lavorare serenamente nei loro uffici, esprimo tutta la mia vicinanza: episodi di ogni genere di violenza e odio sono intollerabili", conclude Marti. (Com)