Scuola: striscione estrema destra contro chiusura per fine Ramadan a Pioltello

- Questa notte i militanti del Nucleo autonomo mobile (Nam), comunità attiva sul territorio della Martesana e aderente alla Rete dei Patrioti, ha affisso uno striscione a Pioltello contro la scelta della Scuola Media Statale Iqbal Masih di chiudere il 10 aprile per celebrare la fine del Ramadan. La notizia è riportata sulla pagina Facebook "Rete dei Patrioti" dove viene argomentato che "è assolutamente inaccettabile che gli alunni di una scuola italiana debbano essere costretti a perdere un giorno di scuola per consentire la celebrazione di una festività totalmente estranea alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Un episodio gravissimo, che si pone purtroppo in continuità con un processo di cedimento continuo all’islamizzazione che avviene in diverse parti d’Italia, ma che a Pioltello e in tanti altri centri dell’hinterland milanese si pone in tutta la sua drammaticità. Se è così importante per le istituzioni il mantenimento e la difesa delle tradizioni degli alunni di fede islamica, si istituiscano allora classi separate che consentano agli alunni italiani di non subire i frutti malsani della colonizzazione islamica e agli alunni di fede islamica di rispettare legittimamente le proprie tradizioni religiose. Sapendo, però, di vivere in un Paese che queste tradizioni le tollera nella sfera privata, ma non accetterà mai che si sostituiscano alle proprie nella sfera pubblica". Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. (Rem)