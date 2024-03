Pensioni: Nevi (FI), sfida vera è abbassare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci stiamo battendo per avere una politica economica europea che sia unica per il trattamento riservato a cittadini e pensionati, è una battaglia giusta anche per evitare le cosiddette migrazioni dei pensionati. La sfida vera è quella di fare in modo che in Italia si abbassino le tasse per i pensionati che, con l'aumento del costo della vita, si trovano in grande difficoltà. Stiamo cercando di mettere tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Nell'ultima manovra finanziaria abbiamo messo oltre 17 miliardi di euro per la riduzione della pressione fiscale, con la rimodulazione delle aliquote, risorse sul cuneo fiscale che va a vantaggio dei lavoratori e abbiamo innalzato di 40-50 euro le pensioni minime. Forza Italia si è fissata un traguardo, quello di portare le pensioni minime a mille euro entro la fine della legislatura e stiamo andando avanti coerentemente in questa direzione". Lo ha detto Raffale Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a Mattino cinque, su Canale 5.(Rin)