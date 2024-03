Germania: arrestati a Gera due afgani, pianificavano attentato a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due afgani sono stati arrestati a Gera, in Turingia, su mandato del Procura generale federale (Gba), perché sospettati di pianificare un attentato nei pressi del parlamento svedese a Stoccolma. Per l’attacco, in cui sarebbero state impiegate armi da fuoco, i due avrebbero ricevuto istruzioni da un affiliato dello Stato islamico. Uno degli arrestati è sospettato di sostegno e appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera. L’altro afgano è sospettato della prima fattispecie. Su entrambi pendono, infine, le accuse di associazione a delinquere e violazione della legge sul commercio estero.(Geb)