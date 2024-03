Codice strada: Marchetti (Lega), no lezioni da sinistra che per anni ha ignorato tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di morti in tutta Italia, molti dei quali causati da chi trasgredisce alla guida. Il ministro Salvini e la Lega lavorano per fermare questa scia di sangue nelle nostre strade, prevedendo misure concrete come l'alcolock e tolleranza zero per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma alla sinistra non va bene nemmeno così. Assurdo. Nessuna lezione da chi oggi affronta in maniera chiaramente strumentale una questione così delicata come il tema della sicurezza stradale, dopo averla ignorata per anni". Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti della Camera, Riccardo Augusto Marchetti. (Rin)