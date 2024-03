Roma: enogastronomia, tradizione e innovazione, al via la fiera di Grottaferrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un evento che unisce cultura, artigianato, enogastronomia e convegni che mettono al centro l'identità del territorio di Grottaferrata, in provincia di Roma, nel rispetto della tradizione ma guardando anche all'innovazione e al futuro. È tutto pronto per la 424ma edizione della fiera nazionale di Grottaferrata, che si terrà dal 23 marzo al primo aprile. Per l'edizione del 2024 sono previsti in piazzale San Nilo oltre 100 espositori provenienti da 19 regioni in una superficie di 14 mila metri quadri. Il tutto a pochi passi dall'Abbazia di San Nilo, un monastero greco-ortodosso risalente al 1004 d.C. e che da sempre ha fatto da cornice alla fiera, storicamente legata a doppio filo con le tradizioni religiose e l'artigianato, l'agricoltura e l'enogastronomia del territorio. Nella Sala Eventi del padiglione comunale verranno tenuti eventi di cultura, enogastronomia, degustazioni, iniziative didattiche, convegni e dibattiti che mettono al centro l'identità del territorio, le sue eccellenze, le opportunità di promozione e di rilancio. Il padiglione Fiera, invece, ospiterà un viaggio tra l'artigianato e la gastronomia regionale e nazionale, raccontata dai prodotti delle 100 aziende espositrici. Infine, musica dal vivo con band e artisti solisti nell'area food concluderà ogni giornata. Questa mattina nella Sala consiliare della Città metropolitana di Roma, a Palazzo Valentini, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della fiera.