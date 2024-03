Roma: enogastronomia, tradizione e innovazione, al via la fiera di Grottaferrata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fiera, tra le più antiche d'Italia, quest'anno sarà incentrata sulla cultura, sul rapporto tra cultura e attività produttive, sul ben vivere, sulla buona cucina e sull'agroalimentare, ma in futuro lanceremo una fiera incentrata soprattutto sulle tecnologie in campo agricolo", ha commentato il sindaco di Grottaferrata, Mirko di Bernardo. "Stiamo vivendo - ha aggiunto - una fase evolutiva, questa è l'ultima edizione di un progetto precedente, e poi dal prossimo anno lanceremo la nostra fiera, gestita direttamente dal Comune, incentrata sull'innovazione tecnologica nel campo agricolo, coinvolgendo università, centri ricerca e il mondo del commercio, ma valorizzando il nostro territorio, storicamente legato all'agricoltura. L'obiettivo di far diventare la fiera un polo del centro Italia per l'innovazione tecnologica in campo agroalimentare e agricolo", ha concluso. (Rer)