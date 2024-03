Basilicata 2024: Messina (Fd'I), Azione ha scelto Bardi perché bravo governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione ha fatto la scelta di sostenere Vito Bardi in Basilicata perché ha dimostrato di saperla governare. Non stiamo parliamo di un accordo nazionale con Carlo Calenda, noi non abbiamo bisogno di stampelle - nemmeno in Basilicata - perché possiamo vincere e vinceremo per il buon lavoro di Bardi. Poi possiamo fare fantapolitica, ma è prematuro parlare di cose che non stanno né in cielo né in terra. Abbiamo compreso bene che il campo largo si basa esclusivamente su un progetto contro qualcosa e non per qualcosa, ma non bisogna trovare metodi di ingaggio, la politica non si fa così perché funziona su programmi elettorali". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina, questa mattina ospite a "L'aria che tira", La7. (segue) (Rin)