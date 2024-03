Basilicata 2024: Messina (Fd'I), Azione ha scelto Bardi perché bravo governatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha aggiunto: "Come fanno a stare insieme i Cinque stelle e il Pd se molto spesso in Aula votano contro sia su politica internazionale che nazionale che regionale? Ricordiamo ancora l'ordine del giorno dei Cinque stelle contro il termovalorizzatore a Roma che fece cadere il governo Draghi. Allora il campo largo si basa su una prospettiva di poltrone o contro il centrodestra? Noi in Aula - ha concluso Messina - non ci dividiamo mai". (Rin)