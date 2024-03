Sardegna: presentati i riti della Settimana Santa a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la Settimana Santa a Cagliari è molto più che processioni: è un intreccio di tradizioni millenarie, che coinvolgono l'intera comunità cittadina. Ogni evento è permeato da un senso di devozione e riverenza verso il Mistero della Passione e morte di Cristo. L'assessore Picciau ha sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare queste antiche tradizioni, non solo per il loro “valore religioso”, ma anche per il “contributo imprescindibile che offrono alla cultura e all'identità di Cagliari”. In un mondo sempre più veloce e globalizzato, queste manifestazioni rappresentano dunque un punto di ancoraggio saldo alla storia e alle radici profonde della comunità. La presentazione a Palazzo Bacaredda ha quindi assunto un significato particolare, un momento di unità e celebrazione in cui istituzioni e confraternite si sono unite per onorare e promuovere la ricchezza culturale della città. Con la partecipazione e l'impegno di tutti, la Settimana Santa a Cagliari si conferma come un evento di straordinaria importanza, capace di unire fede, tradizione e cultura in un'unica e indissolubile armonia. Particolare apprezzamento per la “rinnovata e fattiva collaborazione” è stato espresso nei confronti degli uffici comunali dai rappresentanti dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocefisso, dell'Arciconfraternita della Solitudine, della Congregazione degli Artieri di San Michele, dell'Arciconfraternita del Gonfalone Sant'Efisio Martire e del Comitato di Santa Maria Chiara. (Rsc)