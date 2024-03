Speciale difesa: Haiti, sparatorie a Porto Principe, trovati oltre 10 cadaveri non identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il divieto, si è svolta una manifestazione contro il governo di transizione e che chiedeva di nominare come presidente Guy Philippe, l’ex leader paramilitare. Sabato, manifestanti hanno incendiato la sede del consolato del Guatemala a Porto Principe. In questo contesto, il governo degli Stati Uniti ha già organizzato l’evacuazione dei propri cittadini presenti sul territorio haitiano. Per il momento sono circa 30 gli statunitensi atterrati a Miami con un volo charter partito dalla località settentrionale di Cap-Haitien, dopo che il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato piani per l'evacuazione dalla città portuale in risposta alla dichiarazione di emergenza proclamata dal premier dimissionario Ariel Henry. Anche il governo della Repubblica Dominicana sta organizzando i rimpatri dei propri cittadini: finora, 27 dominicani hanno lasciato Haiti grazie a un’operazione congiunta dei ministeri degli Esteri e della Difesa. (Mec)