Speciale difesa: Niger, Pentagono, lavoriamo per trovare il modo di far rimanere i militari Usa nel Paese

- Il Pentagono è in contatto con le autorità del Niger, e sta lavorando per “trovare il modo di far rimanere le truppe statunitensi nel Paese”, che rappresenta una importante base per le operazioni di contrasto al terrorismo nell’Africa sub-sahariana. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, aggiungendo che le autorità di Washington sono “preoccupate per la direzione che sta prendendo il Paese”. La settimana scorsa, una delegazione di alto livello del governo federale si è recata in Niger per incontrare i rappresentanti della giunta militare che ha preso il potere dopo il colpo di Stato dello scorso luglio. I funzionari statunitensi parte della delegazione includono Molly Phee, assistente del segretario di Stato per l’Africa; l’assistente del segretario alla Difesa per la sicurezza internazionale, Celeste Wallander; e il capo del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom), il generale Michael Langley. (Was)