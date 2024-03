Speciale difesa: Ucraina, Borrell, forte sostegno Stati membri a proposta utilizzo ricavi da asset russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio Ue Affari esteri c'è stata un’ampia maggioranza a favore dell'utilizzo dei ricavi generati dagli asset russi congelati. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza al termine della Consiglio a Bruxelles. "Ne ho discusso con i ministri, ne abbiamo discusso per mesi, e alla fine della discussione ho detto ai ministri che dobbiamo prendere una decisione sulla base di una proposta concreta, un testo giuridico che solo l'Alto rappresentante può presentare al Consiglio", ha detto. "Come sempre, ogni volta che parliamo di misure restrittive, e questa è una misura restrittiva che riguarda la politica estera e di sicurezza, dobbiamo essere accompagnati da un regolamento congiunto dell'Alto Rappresentante e della Commissione europea", ha poi precisato Borrell. "Dopo la discussione ho visto che c'è un forte sostegno per l'uso dei profitti derivanti dagli asset russi congelati per incrementare le risorse del Fondo europeo per la pace e anche per sostenere lo sviluppo dell'industria della difesa ucraina, e ho intenzione di presentare questa proposta di decisione del Consiglio e di lavorare con la Commissione per approvare un regolamento in modo che gli Stati membri possano discutere una proposta concreta prima del Consiglio europeo", ha aggiunto. "Non sto dicendo che c'era l'unanimità fra gli Stati membri, ma un forte consenso in favore della decisione", ha concluso Borrell. (Beb)