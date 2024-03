Speciale difesa: Russia, leader giunta militare del Niger si congratula con Putin per rielezione a quinto mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, a poche ore dalle elezioni in Russia, la giunta militare di Niamey – al potere dal colpo di Stato dello scorso 26 luglio – ha annunciato l’interruzione dell’accordo relativo allo status delle forze armate Usa e del personale civile del dipartimento di Difesa Usa nel territorio nigerino, definendo la presenza militare statunitense “illegale” e in violazione di “tutte le regole costituzionali e democratiche” e giudicando illegittimo e “ingiusto” lo stesso accordo, che sarebbe stato “imposto unilateralmente” dagli Stati Uniti, tramite una “semplice nota verbale”, il 6 luglio 2012. Nel mirino delle autorità nigerine, in particolare, c’è l’accusa “cinica” di aver stretto un accordo segreto per fornire uranio all’Iran e la “minaccia di ritorsioni” da parte di una delegazione statunitense guidata da Molly Phee, assistente segretaria di Stato per gli Affari africani, e comprendente anche il generale Michael Langley, comandante del Comando Usa per l’Africa (Africom), che la scorsa settimana ha effettuato una visita di tre giorni nel Paese. Le autorità di Niamey hanno contestato anche le obiezioni che gli Usa avrebbero sollevato sugli alleati scelti dal Niger, nonché il mancato rispetto del protocollo diplomatico: la giunta non sarebbe stata infatti informato della composizione della delegazione, della data di arrivo e dell’agenda della missione. (Res)