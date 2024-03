Auto: Tovaglieri (Lega), con transizione elettrica 275 mila posti a rischio in Ue, 60 mila in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop ai motori endotermici dal 2035 "mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e conduce l'Europa al suicidio industriale, economico e sociale". Lo afferma in una nota la europarlamentare Isabella Tovaglieri della Lega. "Secondo uno studio dell'European Association of Automotive Suppliers, la bilancia tra posti di lavoro perduti e guadagnati dalla transizione all'elettrico sarà di 275 mila posti di lavoro persi, dei quali 60 mila in Italia - spiega -. I primi segnali di questa prospettiva drammatica sono già sotto gli occhi di tutti: di recente in Germania la multinazionale Robert Bosch GmbH, prima produttrice di componenti per autovetture, ha annunciato che lascerà a casa 1.200 addetti entro il 2026 a causa dei costi legati alla transizione, mentre la ZF Friedrichshafen, leader mondiale di componenti nell'industria dei trasporti, ha annunciato che per la stessa ragione potranno andare in fumo fino a 12 mila posti di lavoro". (segue) (Beb)