Auto: Tovaglieri (Lega), con transizione elettrica 275 mila posti a rischio in Ue, 60 mila in Italia (2)

- "Chiediamo alla Commissione Ue - prosegue Tovaglieri - in che modo intende fronteggiare i gravi problemi sociali che si verificheranno con la transizione forzata all'elettrico e se, di fronte allo scenario che si prospetta, non sia il caso di salvare i motori endotermici attraverso una revisione delle misure contenute nel pacchetto Pronti per il 55 per cento e investendo su tecnologie alternative come i biocarburanti. Per Bruxelles - sottolinea - è arrivato il momento di scegliere tra l'adesione miope e scellerata all'estremismo ambientalista e la salvaguardia dell'industria, dei lavoratori e delle famiglie europee". (Beb)