Pesca: De Carlo (Fd'I), intervento governo su emergenza granchio blu stato veloce e intenso

- La velocità e l'intensità degli aiuti "con cui siamo intervenuti sull'emergenza del granchio blu rappresentano l'interesse che ha il ministero dell'Agricoltura per il settore dell'acquacoltura". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di palazzo Madama. "Per noi ogni promessa è debito - ha sottolineato -. Il ministro Lollobrigida ha firmato, infatti, i decreti per far fronte a questa emergenza. Grazie a questi decreti, le imprese colpite potranno beneficiare di interventi compensativi come la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, nonché l'accesso a finanziamenti agevolati. Una risposta netta e decisa del governo Meloni", ha concluso De Carlo. (Rin)