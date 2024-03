Lombardia: approvato dalla Giunta l'incremento a favore dell'intesa con 'Sport e salute'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla Giunta regionale a un incremento di oltre 427 mila euro a favore dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Sport e Salute per l'attuazione del progetto 'Sport e Giovani: crescere insieme", approvato l'8 agosto 2023. L'iniziativa è finalizzata alla promozione del protagonismo giovanile all'interno di luoghi di aggregazione, negli spazi a disposizione dei ragazzi e nelle strutture sportive in Lombardia. L'accordo con Sport e Salute Spa (azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia) aveva previsto un impegno iniziale di spesa da parte di Regione Lombardia pari a un milione di euro a sostegno di progetti formativi. Ventisei quelli valutati idonei e ammessi al finanziamento da Sport e Salute. (segue) (Com)