Lombardia: approvato dalla Giunta l'incremento a favore dell'intesa con 'Sport e salute' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- "Un incremento importante - ha sottolineato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani - che testimonia l'attenzione di Regione Lombardia a favore di quelle realtà capaci di creare dei progetti formativi per i nostri giovani. Un percorso di sostegno che ho fortemente voluto, che copre l'intero territorio lombardo e premia chi riesce a creare nuove opportunità per i nostri ragazzi". "Sono certa che i nostri giovani collaboreranno con diverse professionalità ed avranno l'opportunità di crescere. Le nuove generazioni hanno necessità di spazi per poter esprimere il loro potenziale; perciò, abbiamo deciso di credere e investire su 'Sport e Giovani: Crescere Insieme'. L'incremento di oltre 420 mila euro conferma l'efficacia del progetto. Regione Lombardia è e sarà sempre dalla parte dei giovani". (Com)