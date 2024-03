Migranti: Fratoianni (Avs), norme internazionali devono essere rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "e soci devono comprendere una buona volta che al di là della propaganda ci sono leggi, norme internazionali che devono essere rispettate". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra. "Mentre la cosiddetta guardia costiera libica, sostenuta, armata e foraggiata dal governo italiano, diventa sempre più aggressiva cercando addirittura di bloccare le operazioni di soccorso delle Ong nel Mediterraneo con veri e propri atti di pirateria, addirittura sparando su naufraghi e volontari, in Italia il decreto Piantedosi o meglio il 'decreto ferocia' viene via via sbriciolato nelle corti di giustizia. Ritorna ora in libertà la nave Humanity, il secondo caso in pochi giorni perché il governo italiano facendo sequestrare l'imbarcazione ha prodotto un'ingiustizia e ha compromesso l'attività umanitaria", conclude.(Rin)