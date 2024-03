Roma: Prestipino (Garante Animali), chiederemo botticelle soltanto nei parchi o cambio con licenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai cavalli che trainano le botticelle a Roma "lavorerò perché vengano salvaguardati. Vedremo con quale modalità per non mettere in difficoltà i posti di lavoro". Lo ha detto la Garante degli Animali di Roma, Patrizia Prestipino, che oggi si è insediata ed è stata presentata alla città dal sindaco Roberto Gualtieri negli spazi della colonia felina di viale del Campo Boario. Rispetto alla possibilità che possano esercitare soltanto nei parchi "non credo che siano disponibili - ha aggiunto - se fossero d'accordo sarebbe bellissimo. Sono rimaste una ventina di concessioni a Roma, vedremo se saranno disposti a trasformarle (in licenze taxi, ndr). Sarebbe la cosa migliore per tutti, soprattutto per i cavalli". Prestipino poi ha ricordato: "Sulle botticelle litigai anche con Rutelli e Veltroni, quindi figuriamoci se non mi batterò. Ho firmato l'ordine del giorno votato contro il parere della Lega da tutti, che chiedeva l'abolizione degli animali da tutti i mezzi di trasporto e quindi anche le botticelle, perché non se ne può più". (Rer)