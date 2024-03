Roma: assessora Ambiente, per fine estate inizio lavori ospedale veterinario comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione dell'ospedale veterinario pubblico di Roma nel canile della Muratella "finalmente dopo il progetto esecutivo siamo in gara, a maggio contiamo di aggiudicarla e di poter iniziare a lavorare già a fine estate". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, a margine della iniziativa di presentazione della nuova garante degli animali della Capitale, Patrizia Prestipino, alla colonia felina di viale del Campo Boario. "Roma è stata più volte in passato avanti ad altre città sulla tutela degli animali, poi ha rallentato - ha aggiunto Alfonsi - ma adesso, con la figura della garante, ritorniamo a essere primi, dal momento che c'è soltanto in pochissime città".(Rer)