- Gaza: ministero Esteri Qatar, ci aspettiamo presto controproposta da Israele a Hamas - I colloqui in corso a Doha, capitale del Qatar, su un possibile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri sono "al punto in cui ci aspettiamo che venga inviata una controproposta" da Israele al movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto Majed al Ansari, portavoce del ministero degli Esteri qatariota, durante una conferenza stampa a Doha. Al Ansari ha sottolineato: "E' positivo che siano ripresi i colloqui per un potenziale cessate il fuoco". A partire da ieri sera, sono ripresi a Doha i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri, a cui partecipano delegazioni sia di Hamas che di Israele. La delegazione israeliana, guidata dal direttore dell'agenzia di intelligence Mossad, David Barnea, insieme a mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani, ha discusso il piano in tre fasi proposto da Hamas per porre fine alla guerra, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi catturati durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023, in cambio di 1.500 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Ieri, un funzionario israeliano ha dichiarato al quotidiano “Times of Israel” di non essere "per nulla ottimista" in merito al nuovo ciclo di negoziati. Tuttavia, "non possiamo permetterci di non sfruttare questa opportunità", ha proseguito il funzionario, facendo riferimento alle pressioni internazionali e interne. In particolare, l’eventualità che gli Stati Uniti allentino la fornitura di armi a Israele è "una seria preoccupazione", secondo il funzionario, nonostante non ci sia mai stata una dichiarazione esplicita. (segue) (Res)