- Egitto-Cina: ambasciatore Pechino, sarà creata zona industriale sul Mediterraneo - Pechino creerà una zona industriale cinese integrata in Egitto, sul versante del Mediterraneo. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Cina al Cairo, Liao Liqiang, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. La Cina “si sta preparando a trasferire le sue competenze in Egitto, realizzando un enorme progetto industriale, commerciale e logistico”, ha aggiunto il diplomatico. Secondo Liqiang, “il progetto rappresenta il più grande investimento cinese nella regione araba”. Gli investimenti cinesi in Egitto “sono quelli in più rapida crescita perché la Cina è il principale partner commerciale dell'Egitto”, ha aggiunto, senza fornire dettagli. (segue) (Res)