I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: istituita la Commissione nazionale per i ricorsi sugli investimenti - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha presieduto ieri l'istituzione dell'Alta commissione nazionale per i ricorsi sugli investimenti. L’organismo sarà guidato da Boualem Boualem, direttore di gabinetto della presidenza. Si tratta di un'autorità di alto livello incaricata di esaminare i ricorsi presentati dagli investitori, come annunciato in un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione presidenziale. Durante l'evento, Tebboune ha sottolineato l'importanza strategica di questo settore vitale, elogiando gli sforzi del Consiglio algerino per il rinnovamento economico nel promuovere gli investimenti, diversificare l'economia nazionale e ridurre la dipendenza dagli idrocarburi. Inoltre, Tebboune ha accolto con favore i risultati della collaborazione tra il ministero del Commercio e della promozione delle esportazioni e il Consiglio algerino per il rinnovamento economico, evidenziando l'iniziativa di ridurre i prezzi dei beni di largo consumo durante il mese sacro del Ramadan. (segue) (Res)