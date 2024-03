I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied richiede lo sblocco delle “terre collettive” - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ribadito l'importanza di sviluppare una nuova legislazione riguardante le terre collettive, che comprendono un'area totale di circa 3 milioni di ettari. Gran parte di questi terreni statali, infatti, rimangono inutilizzate o sfruttate in modo insufficiente. In un incontro ieri pomeriggio con il ministro del Demanio e degli Affari immobiliari, Mohamed Raqiq, il capo dello Stato ha sottolineando che "la legislazione oggi in vigore ha portato solo all'ingiustizia e alla corruzione nella maggior parte delle regioni, soprattutto a livello dei comitati di gestione, ed è giunto il momento di varare una nuova legislazione che rompa completamente gli schemi con l'attuale impianto legislativo in materia di pubblico demanio". (segue) (Res)