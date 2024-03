© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied incontra premier Hachani, focus su riforme legislative - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha sottolineato l'urgenza di promuovere la rapida elaborazione di nuove leggi in diversi settori, poiché molte disposizioni richiedono senza dubbio revisioni sostanziali. " “Nessuna rivoluzione nel mondo può conseguire i suoi obiettivi con una legislazione predisposta prima della sua nascita", ha dichiarato il capo dello Stato durante un incontro, ieri pomeriggio, con il premier Ahmed Hachani al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale. Lo rivela la stessa presidenza aggiungendo che "il conflitto oggi è tra le lobby che si sono infiltrate in tutti gli aspetti dello Stato e che lavorano con tutti i mezzi attraverso le loro reti per molestare la gente e persino per minare la pace civile. Ma il popolo tunisino ha mostrato una consapevolezza senza precedenti e sa molto bene chi vuole danneggiarlo, nella sua vita e nel suo sostentamento". (Res)