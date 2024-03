I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforme: Meloni, premierato non riguarda né me né Mattarella ma futuro Nazione - La riforma del premierato “non riguarda né Giorgia Meloni né Sergio Mattarella, non riguarda il presente perché è una riforma sul futuro della Nazione ed è su questo che gli italiani saranno chiamati a decidere che cosa vogliono fare”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista ad Agorà su Rai3. (segue) (Rin)