I fatti del giorno - Italia (2)

- Veneto: Tajani, Forza Italia proporrà Tosi, scegliamo in base alla qualità - Quando si dovrà discutere del prossimo candidato della regione Veneto, Forza Italia ha da proporre Flavio Tosi: “offriremo questa proposta ai nostri alleati e poi si vedrà”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “Dobbiamo scegliere in base alla qualità, non è una questione di lottizzazione dei posti”, ha detto Tajani, sottolineando di aver ricevuto responsi positivi sul territorio sulla candidatura potenziale di Tosi. (segue) (Rin)