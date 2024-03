I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basilicata 2024: Calenda a Conte, abbiamo fatto la scelta giusta - "Segnalo a Conte che il Pd sta realizzando un termovalorizzatore a Roma. I sindaci e i governatori del Pd sono favorevoli ai termovalorizzatori e all'estrazione di gas, che altrimenti dovremmo comprare. Utile notizia il fatto che in Basilicata se vince la coalizione di sinistra chiuderete l'estrazione di petrolio che vale il 70 per cento della produzione nazionale e quella di gas che vale il 14 per cento. La Basilicata perderà così 700 milioni di euro in dieci anni. Abbiamo fatto la scelta giusta. Buona decrescita infelice". Lo scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione, commentando le parole di Giuseppe Conte su termovalorizzatori e alleanze in Basilicata. (segue) (Rin)