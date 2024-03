I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Istat, diffuse criticità e ampi margini di miglioramento in amministrazioni comunali Sud - I Comuni in Italia rappresentano la componente della Pubblica amministrazione (PA) più numerosa e diffusa capillarmente sul territorio. Negli anni successivi alla crisi pandemica da Covid-19 i Comuni sono stati sollecitati attraverso la titolarità di specifiche progettualità per l’implementazione del Pnrr, partecipando a iniziative finanziate dall’Amministrazione centrale attraverso interventi gestiti da altri livelli istituzionali e localizzati sul territorio. Le Amministrazioni comunali presentano forti vincoli di risorse indotti dalle politiche di contenimento della spesa degli ultimi anni. È quanto emerge dal focus dell’Istat “Comuni: vincoli strutturali e opportunità del Pnrr”. Dal 2011 al 2021, si stima una perdita di circa 80 mila unità di personale (-20 per cento), accentuata nel Mezzogiorno (-24,3 per cento) rispetto al Centro-nord (-17,8 per cento). Si è passati da una media nazionale di 50 addetti a 42, da 69 addetti ogni 10mila abitanti a 62, dall’89,2 per cento del full-time a poco più dell’83 per cento. La flessione è più lieve fra i dipendenti stabili (-6,1 per cento) rispetto alla componente atipica, sia dei dipendenti a tempo determinato (-20,5 per cento) sia dei non dipendenti (-15,4 per cento). Le restrizioni sul turn-over e sull’accesso alla pensione hanno prodotto un invecchiamento accentuato del personale dei Comuni. Nel 2021, solo l’1,9 per cento ha meno di 30 anni (5,1 per cento nelle altre Istituzioni Pubbliche) e più di un quinto (21,4 per cento; era 7,3 per cento nel 2011) oltre 60 (15,8 per cento nelle altre IP). (Rin)