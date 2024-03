© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Kim ha supervisionato esercitazioni di tiro di lanciarazzi "superpesanti" - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha assistito ieri a esercitazioni di tiro di "sistemi lanciarazzi multipli superpesanti". Lo ha reso noto oggi il quotidiano ufficiale nordcoreano "Rodong Sinmun", che ha pubblicato una foto del lancio simultaneo di sei razzi a lungo raggio un giorno dopo la denuncia da parte di Giappone e Corea del Sud del lancio di tre missili balistici a corto raggio da parte di Pyongyang. Kim avrebbe espresso "grande soddisfazione" per le capacità esibite dalle unità di artiglieria missilistica in termini di "elevata mobilità, accuratezza e potenza d'attacco". Secondo l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna"), le forze armate nordcoreane hanno collaudato anche la deflagrazione a mezz'aria di un proiettile a razzo superpesante a un'altitudine prestabilita. Pyongyang ha affermato lo scorso anno che i suoi nuovi lanciarazzi multipli superpesanti sono in grado di lanciare missili balistici da teatro con testate nucleari tattiche. (segue) (Res)