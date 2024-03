© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Zelanda-Cina: ministro Esteri Wang a ministro Commercio, no a protezionismo - Cina e Nuova Zelanda dovrebbero cooperare per salvaguardare il libero scambio, opporsi alla promozione del protezionismo in nome della “rimozione del rischio” e costruire un’economia mondiale aperta. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto il 18 marzo a Wellington con il ministro del Commercio neozelandese, Todd McClay. Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, nel 1972, Cina e Nuova Zelanda “hanno sempre aderito al rispetto reciproco, alla tolleranza reciproca, alla cooperazione mirata a beneficio delle persone”, ha detto Wang, dicendosi pronto a cooperare con Wellington per “attuare attivamente” la versione aggiornata dell’accordo di libero scambio. (Res)