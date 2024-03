I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Banca centrale, da oggi via a nuova riunione comitato politica monetaria - Il comitato di politica economica (Copom) della Banca centrale del Brasile (Bc) si riunisce da oggi per fissare il nuovo tasso di sconto (Selic), oggi all'11,25 per cento. Nella precedente riunione, il 31 gennaio, il comitato aveva tagliato l'indice di 50 punti base, anticipando un analogo intervento per la sessione che si chiude mercoledì. Il Copom ha iniziato a tagliare il tasso Selic ad agosto 2023, con l'avvio di un ciclo di calo dell'inflazione. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2024 è del tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Res)