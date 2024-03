© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: viceministro Esteri convoca incaricato Usa, "rifiiutiamo vostre ingerenze" - Il viceministro degli Esteri di Cuba, Carlos Fernández de Cossio, ha convocato l'incaricato Usa nel Paese, Benjamin Ziff, per esprimere "il rifiuto alle ingerenze" statunitensi nel Paese durante le ultime proteste per la mancanza di elettricità e cibo. "Trasmettiamo il rifiiuto ai messaggi di calunnia del governo Usa e della sua ambasciata rispetto a questioni interne", si legge nel comunicato del Ministero. Cossio ha anche affermato che gli Usa hanno una "responsabilità diretta" nella situazione economica cubana, per aver imposto delle sanzioni che hanno distrutto la capacità economica del Paese. "Si osserva il rafforzamento di una guerra economica per provocare l'irritazione della popolazione", continua la nota. "Se il governo degli Usa avesse a cuore la popolazione, toglierebbe Cuba dalla lista arbitraria di Stati che finanziano il terrorismo e smetterebbe di perseguitare ogni transazione finanziaria (di Cuba) nel mondo", si legge nel testo. "Non ci sono gli Stati Uniti dietro le proteste a Cuba. (...) Quello che stiamo vedendo è il riflesso della grave situazione dell'isola", ha chiarito il portavoce aggiunto del dipartimento di Stato, Vedant Padel, in risposta alle accuse, definite "assurde", del ministero degli Esteri cubano. "Invitiamo il governo cubano ad astenersi dalla violenza e dagli arresti ingiusti e chiediamo alle autorità di rispettare il diritto a riunirsi pacificamente". Il sottosegretario di Stato per gli Affari dell'Emisfero occidentale, Brian Nichols, ha affermato che gli Stati Uniti "sostengono il popolo cubano che si riunisce pacificamente" e che "il governo cubano non potrà soddisfare le richieste dei cittadini finché non avrà adottato la democrazia e lo stato di diritto". Ieri l'ambasciata Usa a Cuba ha sollecitato il governo di Cuba a rispettare i diritti umani dei manifestanti. “Sollecitiamo il governo perché rispetti i manifestanti e ascolti le richieste della popolazione”, si legge in un post su X. Il presidente, Manuel Diaz-Canel, ha riconosciuto la situazione dei cittadini, ma ha affermato che questa “verrà sfruttata dai nemici della rivoluzione con obiettivi di destabilizzazione”. (segue) (segue) (Res)