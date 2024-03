I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Onu, avviato ponte aereo per aiuti umanitari dalla Repubblica Dominicana - Il ponte aereo dell'Onu per aiuti umanitari dalla Repubblica Dominicana ad Haiti è "avviato". Lo ha detto il portavoce del segretario generale dell'Onu, Farhan Haq, durante una conferenza stampa. "La connessione aerea è iniziata. Per adesso sono solo i primi voli ma speriamo di avere un traffico più regolare di elicotteri per migliorare l'accesso a Porto Principe", ha detto Hag. "Stiamo continuando con gli aiuti e speriamo che tutte le autorità e le parti coinvolte sul campo cooperino agli sforzi". Il dispiegamento di assistenza umanitaria continua, ha assicurato Hag, "nonostante la situazione tesa e volatile della capitale". Ieri in una foto pubblicata su X dal profilo ufficiale dell'ufficio Onu ad Haiti (Binuh) si vedevano alcune persone caricare un elicottero con delle casse. "Le Nazioni Unite continuano a operare voli e a distribuire aiuti umanitari", si legge nel testo di accompagnamento alla foto. Nella stessa giornata il Consiglio di sicurezza Onu si è riunito a porte chiuse per discutere della situazione nel Paese. (segue) (segue) (Res)