I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama-Nicaragua: governo accusa Managua di intromissione nei propri affari interni - Il ministero degli Esteri di Panama ha accusato il governo del Nicaragua di "intromissione" nei propri affari interni. "Presentiamo la protesta all'attitudie permissiva del governo del Nicaragua presso la sua ambasciata a Panama, in contravvenzione con la funzione diplomatica", si legge nel comunicato ufficiale del governo. La protesta è legata alla presenza, nell'ambasciata, dell'ex presidente Riccardo Martinelli, condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro e accolto come rifugiato politico. Secondo il governo di Panama, Martinelli usa l'ambasciata nicaraguense con "fini politici e partitici". Il testo fa inoltre riferimento adun'abitazione situata nei pressi dell'ambasciata, a cui Managua "vuole concedere status di consolato". Il governo di Panama non riconosce all'immobile l'immunità concessa alle sedi diplomatiche e ribadisce il suo rifiuto, esigendo dal Nicaragua il rispetto degli accordi di Vienna. Secondo questi ultimi, un governo non può stabilire nuove sedi diplomatiche senza il consenso del Paese ospitante. (segue) (Res)