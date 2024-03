Ucraina-Ue: Zelensky a colloquio con Michel, focus su sostegno europeo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto oggi una conversazione telefonica con il presidente del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Come ha spiegato lo stesso Zelensky su Telegram, al centro del confronto vi sono stati gli ulteriori passi verso l'inizio effettivo dei negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, nonché l'ulteriore sostegno a Kiev da parte di Bruxelles. Il capo dello Stato ucraino ha ringraziato Michel per l'approvazione di ieri da parte del Consiglio dell'Ue della decisione di creare un fondo speciale per l'assistenza all'Ucraina di 5 miliardi di euro. Inoltre, le parti hanno valutato possibili modi per aumentare le forniture di munizioni di artiglieria in Ucraina. "Abbiamo discusso l'importanza di estendere le preferenze commerciali autonome per l'Ucraina per un altro anno. Ho sottolineato che la continuazione del regime di liberalizzazione del commercio con l'Ue è un fattore critico per sostenere l'economia ucraina durante la guerra", ha concluso Zelensky. (Kiu)