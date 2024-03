Ue: via libera definitiva da Consiglio a direttiva contro querele temerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera definitivo alla direttiva contro le querele temerarie ai giornalisti e alle persone che si esprimono su questioni di interesse pubblico. Le persone oggetto delle cosiddette azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (Slapp), specifica il Consiglio in una nota, che sono in genere giornalisti e difensori dei diritti umani, beneficeranno di una serie di garanzie e misure procedurali. Tali garanzie e misure si applicheranno alle richieste manifestamente infondate o ai procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Secondo la norma, le persone oggetto di cause Slapp possono chiedere al tribunale di respingere una richiesta manifestamente infondata nella fase più precoce possibile. Se il procedimento viene giudicato abusivo, il tribunale può decidere che l'attore debba sostenere i costi del procedimento, compresi i costi di rappresentanza legale sostenuti dalla vittima Slapp.