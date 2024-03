Ue: via libera definitiva da Consiglio a direttiva contro querele temerarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati europei devono adottare anche norme che consentano ad associazioni, organizzazioni e sindacati di sostenere l'imputato o di fornire informazioni nel corso del procedimento. Per sostenere ulteriormente le vittime di Slapp, i Paesi Ue dovranno fornire, in un unico luogo, informazioni sulle garanzie procedurali e sui rimedi a disposizione delle vittime di querele temerarie. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri avranno poi due anni di tempo per recepirla nella legislazione nazionale. (Beb)