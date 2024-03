Nepal: stampa, uccisi altri 16 connazionali arruolati nelle forze armate russe (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ambasciata del Nepal a Mosca, si tratta di nepalesi attirati con promesse di grandi somme di denaro e introdotti in Russia per lo più clandestinamente, con l'aiuto di trafficanti di esseri umani, ed entrati con visti per studenti e turisti. Dopo le dichiarazioni dell’ambasciatore Tuladhar la polizia nepalese ha arrestato dieci persone che avrebbero fatto pagare ad alcuni giovani disoccupati ingenti somme di denaro per ottenere dei visti di viaggio e inviarli in Russia per delle pratiche di reclutamento illegale. Secondo il capo della polizia del distretto di Katmandu, Bhupendra Khatri, le dieci persone in custodia hanno pagato somme fino a novemila dollari a testa per entrare in Russia con visti turistici, principalmente attraverso gli Emirati Arabi Uniti, ed essere poi reclutate nelle forze armate russe. “È un caso di tratta di esseri umani, di criminalità organizzata”, ha sintetizzato Khatri. (segue) (Inn)