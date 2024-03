Yemen: Centcom, distrutti sette missili antinave e tre droni in aree controllate da Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto sette missili antinave, tre droni e tre contenitori di armi nelle aree dello Yemen controllate dal gruppo sciita filo-iraniano Houthi. Lo ha riferito tramite una nota su X il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), spiegando: "È stato stabilito che queste armi rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della Marina statunitense nella regione". Con ogni probabilità si tratta di un nuovo attacco condotto dagli Houthi che, a partire da novembre 2023, stanno ostacolando la regolare navigazione fra il Golfo di Aden, il Mar Rosso e il Canale di Suez, attaccando le navi commerciali e militari in transito che siano in qualche modo collegate o dirette verso Israele, "in solidarietà con i palestinesi" della Striscia di Gaza. (segue) (Res)