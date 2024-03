﻿Energia: Pichetto, Italia centrale come hub del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di solidarietà per le forniture di gas con la Germania evidenzia la “centralità” dell’Italia come “hub” per la trasmissione di questa fonte di energia verso l’Europa settentrionale. È quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a Berlino, a seguito della firma dell’intesa con il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Pichetto Fratin ha espresso l’auspicio che l’accordo, a cui partecipa anche la Svizzera, “non venga utilizzato mai”. In caso di “necessità”, ha aggiunto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il patto significa “non far mancare il gas dai cittadini” dei tre Paesi parte. Pichetto Fratin ha, infine, sottolineato come Italia e Germania intendano “lavorare insieme per le nuove energie che devono ridurre quelle fossili”.(Geb)