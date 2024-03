Anziani: Cgil e Spi, decreto occasione persa, governo irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermate tutte le nostre preoccupazioni e la nostra delusione per una grande occasione persa per dare risposte a milioni di anziani e alle loro famiglie: “dopo tanti annunci, tante promesse e tanta propaganda, il governo adotta il decreto su anziani e non autosufficienza senza modifiche di rilievo e confermando la mancanza totale di finanziamenti". Così, in una nota congiunta, la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi e il segretario nazionale dello Spi Cgil Stefano Cecconi. "Nonostante la pesante bocciatura della Conferenza Unificata che ha certificato la mancata intesa – ricordano i dirigenti sindacali – il governo ha ignorato critiche e preoccupazioni e varato il decreto in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della legge delega n. 33/2023, una legge ricca di buone intenzioni che però vengono in gran parte disattese per la drammatica assenza di risorse sia per la sanità che per il sociale". Ma per Barbaresi e Cecconi non è solo questo il punto. Infatti, "il decreto ha travisato, disatteso e persino tradito in diverse parti la delega ricevuta. Si pensi – sottolineano – alla clamorosa esclusione delle persone tra i 65 e i 70 anni dall'assistenza, alla debolezza delle misure per la nuova domiciliarità, cardine di una riforma che doveva assicurare alle persone di poter vivere ed essere assistite a casa propria, o alla mancata riforma delle Rsa, nonostante il sistema della residenzialità abbia mostrato tutti i suoi limiti più drammatici durante la pandemia". (segue) (Rin)