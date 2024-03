Anziani: Cgil e Spi, decreto occasione persa, governo irresponsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, aggiungono i due segretari, "la misura sperimentale della Prestazione Universale di 850 euro rimane ferma nella vecchia logica del trasferimento monetario anziché offrire servizi, e riguarda una ridottissima platea di beneficiari: solo 25 mila anziani ultraottantenni non autosufficienti gravissimi in stato di povertà, pari allo 0,6 per cento del totale degli anziani non autosufficienti". Infine, "aver rinviato quasi tutta l'attuazione della legge a norme successive ha indebolito e diluito la spinta innovatrice della legge. Occorre un confronto e un'attenta verifica sui numerosi provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati nei prossimi mesi. Davvero un'occasione persa per volontà irresponsabile del governo Meloni, e a farne le spese – concludono Barbaresi e Cecconi – sono i milioni di anziani e le loro famiglie lasciate ancora una volta troppo sole". (Rin)