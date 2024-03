Cina: Xinjiang, commercio estero aumentato del 51,4 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, è aumentato del 51,4 per cento su base annua nel primo bimestre del 2024. Lo indicano i dati delle dogane di Urumqi. Nel periodo di riferimento, il valore totale delle esportazioni e delle importazioni della regione si è attestato a circa 8,97 miliardi di dollari. Lo Xinjiang ha intrattenuto scambi commerciali con 186 Paesi e regioni a livello globale. Il commercio con i cinque Paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) si è attestato a circa sei miliardi di dollari, pari al 68,7 per cento del totale. In particolare, il valore delle esportazioni di veicoli elettrici, batterie agli ioni di litio e prodotti fotovoltaici è aumentato del 110,2 per cento. Non sono stati forniti dati circa il commercio con gli Stati Uniti, che hanno accusato la Cina di condurre campagne di lavoro forzato nella regione e di condurre un vero e proprio "genocidio" della minoranza etnica uigura. (segue) (Cip)