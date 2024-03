Cina: Xinjiang, commercio estero aumentato del 51,4 per cento a gennaio-febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei diritti umani in Cina è stata sottoposta a revisione dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) l'11 marzo, la prima da quando un rapporto pubblicato nel 2022 durante il mandato dell'allora Alta commissaria Michelle Bachelet definiva la detenzione di uiguri e di altri esponenti delle minoranze etniche nello Xinjiang potenziali "crimini contro l'umanità". Alla sessione hanno partecipato rappresentanti di 163 Paesi, che hanno avuto 45 minuti di tempo per illustrare la loro posizione sul dossier. La politica cinese in materia di diritti umani è stata accolta con soddisfazione da Paesi come Etiopia e Camerun, mentre la Germania ha ribadito le preoccupazioni di lunga data dell'Occidente sulle presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e in Tibet. Il Canada, inoltre, ha invocato l'abrogazione della controversa Legge sulla sicurezza nazionale promulgata dalla Cina a Hong Kong nel 2020, considerata da numerosi Paesi uno strumento di repressione del dissenso e della libertà di parola del campo democratico. (segue) (Cip)