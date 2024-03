Cina: Xinjiang, commercio estero aumentato del 51,4 per cento a gennaio-febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della riunione, il ministero degli Esteri cinese ha ribadito tramite il portavoce Wang Wenbin "gli storici progressi" compiuti da Pechino nelle questioni legate ai diritti umani. "La revisione periodica universale è un'importante piattaforma nel quadro delle Nazioni Unite per tenere scambi equi e sinceri, nonché un dialogo costruttivo" sulla questione, ha detto Wang. "Auspichiamo che tutti i partecipanti alla revisione seguano i principi del meccanismo Upr, che prevedono (discussioni) costruttive e non politicizzate", ha concluso Wang. Il Partito comunista cinese nega da sempre abusi e maltrattamenti ai danni delle minoranze etniche della regione autonoma dello Xinjiang, tra le mete di una missione condotta nel Paese asiatico dal 23 al 28 maggio 2022 dall'ex Alta commissaria Onu per i diritti umani Bachelet. Il viaggio ha suscitato perplessità in diversi ambienti della comunità internazionale, Stati Uniti in testa, secondo cui le condizioni imposte da Pechino "non hanno consentito una valutazione completa e indipendente dell'ambiente dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese, incluso lo Xinjiang, dove sono in corso un genocidio e crimini contro l'umanità". (segue) (Cip)