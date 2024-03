Cina: Xinjiang, commercio estero aumentato del 51,4 per cento a gennaio-febbraio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il resoconto della visita è stato pubblicato il 31 agosto 2022, a soli undici minuti dalla scadenza del mandato di Bachelet alla guida dell'organismo. La relazione offre in 46 pagine un inquietante resoconto sulle violenze di genere, dei trattamenti sanitari obbligatori e delle detenzioni forzate nei "centri di istruzione e formazione professionale" istituiti ufficialmente dal Partito comunista cinese allo scopo di "riabilitare gli estremisti". Citando svariati documenti governativi trapelati nel corso degli anni e le testimonianze dirette delle vittime, il documento delle Nazioni Unite definisce "altamente credibili" le accuse di tortura e maltrattamenti mosse alla Cina da attivisti e superstiti, denunciando per di più la mancanza di un accesso indipendente alla regione per i funzionari dell'Onu. Proprio gli ostacoli posti da Pechino alla libera ricerca d'informazioni "non hanno permesso all'Alto commissariato di trarre conclusioni definitive sulla portata degli abusi", che potrebbero aver interessato fino a un milione di persone. (segue) (Cip)